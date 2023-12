Jornalista e pré-candidato a prefeito é morto a tiros em Guarujá, no litoral de SP

O jornalista e empresário Thiago Rodrigues, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) em Guarujá, no litoral de São Paulo, segundo informações do g1. Ele era pré-candidato a prefeito na cidade pelo partido Rede Sustentabilidade.

Thiago foi alvejado com vários tiros enquanto participava de uma confraternização no bairro Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho. Ele chegou a compartilhar imagens da festa nas redes sociais.

Segundo o boletim de ocorrência, o empresário estava em uma casa de eventos quando foi chamado para ir até a rua. Ele deixou o imóvel acompanhado de um amigo, ainda não identificado. Assim que chegou na via, um ciclista se aproximou dele e efetuou os disparos.

O jornalista tentou fugir correndo, mas caiu e o atirador foi até ele para atirar mais vezes. O criminoso fugiu em seguida. Ele vestia uma máscara branca, um boné, camiseta e calça.

Nove ferimentos

Ainda conforme o boletim de ocorrência, Thiago tinha nove ferimentos de bala. Ele foi atingido no tórax e costas, além da perna e braço direito. No local do crime, foram localizados 13 estojos de munição calibre 9 mm e dois projéteis deflagrados.

Na mesma rua, os policiais encontraram o carro da vítima com um pneu traseiro esvaziado. Não foi possível saber, no entanto, se o pneu perdeu a pressão, se foi esvaziado propositalmente ou se foi atingido por um disparo de arma de fogo.

O carro e dois celulares do empresário foram apreendidos. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Guarujá, mas será investigado pelo 2º DP de Guarujá.