Menina de dez anos desaparece após sair para andar de bicicleta no Rio de Janeiro

A estudante Luynara Elias Teixeira, de dez anos, sumiu no Parque Esperança, em Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (22). Conforme o g1, a criança saiu para andar de bicicleta com amigas na rua em que mora, entre 21h30 e 22h.

No entanto, ela foi vista pela última vez antes de se despedir das outras crianças. Cada um foi para sua casa e Luynara também estava retornando para a própria residência, mas não chegou em casa. A mãe da menina, Márcia Elias, disse que passou o Natal sofrendo devido ao desaparecimento da filha.

Apesar de ter sido registrado na 54ª DP, de Belford Roxo, o caso está sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Nesta quinta-feira (28), a Polícia Civil esteve no local em que Luynara foi vista pela última vez.

Os parentes também realizam buscas pela menina há seis dias, e chegaram a buscar em diversas unidades de saúde do município. Ela estava usando uma camisa do Flamengo, short jeans e uma sandália verde.