Menina atingida por carro desgovernado, no MS, já havia sido vítima de atropelamento em outubro

Atingida por um veículo desgovernado conduzido por um homem bêbado, no sábado (28), a pequena Maria Luiza, de apenas 5 anos, já havia escapado de um acidente meses antes, quando foi acertada por outro carro descontrolado, também dirigido por um motorista embriagado. Na ocasião, a menina precisou levar 26 pontos na cabeça, de acordo com o pai. As informações são do G1.

O primeiro incidente ocorreu em outubro do ano passado, em frente à casa da família. Conforme relatado pela mãe da criança, Maria Luiza brincava dentro do carro dos pais quando outro automóvel atingiu a traseira do carro, a prensando entre o volante e o para-brisa.

A sequência de incidentes envolvendo condutores imprudentes deixou os pais da menina preocupados: ao G1, eles lembraram que os motoristas precisam entender que, a partir do momento em que ingerem álcool, a direção se torna perigosa.

CARRO DESGOVERNADO

No último sábado, Maria Luiza foi acertada por um carro descontrolado, conduzido por um homem bêbado. O impacto arremessou a pequena, fazendo com que ela atravessasse a fachada de vidro de um comércio, localizado em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Felizmente, a criança conseguiu escapar com ferimentos leves, e voltou à residência da família após receber atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e prendeu o suspeito em flagrante, depois que o teste do bafômetro acusou a ingestão de álcool. A corporação ainda informou, ao portal, que o motorista, provavelmente, estava dormindo no momento do acidente. Ao prestar depoimento, o homem declarou não se lembrar de nada e admitiu ter bebido com amigos naquele dia.