Ônibus tomba em Petrópolis e deixa pelo menos 20 feridos

Um ônibus de turismo tombou na descida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (20). Cerca de 20 pessoas ficaram feridas. As informações são do G1.

A maioria das vítimas teve ferimentos leves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas ficaram em estado grave.

Segundo o motorista, o veículo vinha de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com 55 passageiros rumo à Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No km 87, por volta das 5h, o veículo ficou sem freio. Foi quando o motorista fez uma manobra e jogou o coletivo para a encosta na beira da estrada para evitar que o ônibus despencasse no abismo.