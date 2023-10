Médico sobrevivente a ataque no Rio de Janeiro é transferido para São Paulo

O médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, único sobrevivente do ataque a tiros em quiosque no Rio de Janeiro, onde três médicos foram assassinados, foi transferido para São Paulo. Desde a quinta-feira (5), ele estava internado no Hospital Samaritano, na zona oeste do RJ, depois de levar mais de 10 tiros.

Na Capital paulista, ele continuará em reabilitação em uma unidade de saúde particular, e antes de sair do Rio, passou por uma nova avaliação da cirurgia a qual foi submetida, e fez a fixação definitiva do fêmur. As informações são do Uol.

"Todos os procedimentos realizados com relação às revisões cirúrgicas e a fixação definitiva do fêmur foram avaliados e estabilizados para que o processo da transferência fosse realizado em segurança", diz nota do Hospital Samaritano.

A transferência entre hospitais foi um pedido da família do médico baleado. Daniel sofreu fraturas nos membros superiores e inferiores, além ter tido o intestino perfurado. Após cirurgia, ele manteve o quadro estável e não chegou a correr risco de morte.

Ele chegou a divulgar um vídeo para tranquilizar amigos e familiares: "Pessoal, eu tô bem, viu? Tá tudo tranquilo graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa juntos. Valeu pela preocupação. Obrigado!".

Os criminosos chegaram ao quiosque de carro e pararam do outro lado da rua na madrugada do crime. Três deles, todos de preto, saltam do veículo e começam a atirar nas vítimas, que estavam em uma mesa próxima à rua.

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia nesta quinta-feira (5) o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. O quiosque onde as vítimas estavam fica na frente do hotel. A suspeita é de que eles foram mortos por engano.