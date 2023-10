Morre, aos 88 anos, dom Mauro Morelli, bispo emérito conhecido pela luta contra a fome

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (9), o bispo emérito dom Mauro Morelli, aos 88 anos. Nota do falecimento foi divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Conforme o comunicado, o pontífice enfrentou um período de enfermidades devido a complicações inerentes à idade. Dom Mauro era conhecido por suas iniciativas contra a fome no Brasil e no exterior.

Bispo emérito da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dom Mauro Morelli presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional (Consea) nos anos de 1993 e 1994, além de ter colaborado em projetos como o Fome Zero e a Ação da Cidadania contra a Fome.

Veja também

Mauro Morelli

Mauro Morelli nasceu em Avanhandava (SP), em 17 de setembro de 1935. Criado em Penápolis, o pontífice teve uma longa trajetória na Igreja Católica, tendo sido nomeado bispo pela primeira vez em 12 de dezembro de 1974.

Morelli ganhou destaque por seu compromisso com os direitos humanos e a luta contra a fome no Brasil. O sacerdote também foi um dos fundadores do Movimento pela Ética na Política e desempenhou um papel fundamental na promoção do conceito de segurança alimentar como parte do combate à fome. Dom Mauro também foi membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU.

Em março de 2005, teve o pedido de renúncia aceito, conforme orienta o Código de Direito Canônico. Mesmo afastado das atividades como pontífice, dom Mauro continuou engajado nas causas relacionadas à alimentação humana, à saúde, ao respeito às fontes da vida e promoção da partilha e solidariedade entre as pessoas.

Nota de Pesar

A Presidência da CNBB emitiu nota de pesar pelo falecimento de dom Mauro:

Estimado irmão, Dom Tarcísio Nascentes dos Santos,

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) une-se ao senhor, à Igreja Particular de Duque de Caxias (RJ) e aos amigos e familiares em pesar pelo falecimento de Dom Mauro Morelli, nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023.

Dom Mauro se destacou no serviço à Igreja, por meio dos diversos serviços pastorais que desempenhou em âmbito local, regional e nacional, desde o presbiterato. E também na luta pela dignidade humana, especialmente na incansável mobilização pelo “alimento, dom de Deus, direito de todos”. Esta mobilização lançada em 2002 por esta Conferência, o mutirão nacional de superação da miséria e da fome, traduz uma pequena parte de sua atuação nas inúmeras iniciativas nacionais e internacionais em favor de um dos direitos mais basilares da pessoa humana.

De fato, Dom Mauro foi um “verdadeiro missionário da vida” e “figura notável” da Igreja no Brasil e da sociedade brasileira.

Na esperança do Cristo ressuscitado, rogamos a Deus que lhe seja concedido o descanso eterno e que brilhe para ele a luz divina.

Em Cristo,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

Primeiro Vice-presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

Segundo Vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB