Igreja em São Paulo pega fogo após ser atingida por raio, diz Corpo de Bombeiros; veja vídeo

A Paróquia Jesus Divino Mestre, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, pegou fogo no último sábado (7). O incêndio teria começado após o local ser atingido por um raio durante a tarde, segundo informou o Corpo de Bombeiros ao G1.

Não houve vítimas. As chamas atingiram apenas o teto da igreja, fazendo com que o local não ficasse totalmente comprometido. As imagens são assustadoras.

Moradores das proximidades relataram que ouviram um barulho muito forte e que, depois disso, a igreja começou a pegar fogo. O local foi interditado e deve permanecer assim até perícia para identificar as causas do incêndio.