Pais de sêxtuplos comentam internação de bebês na UTI: 'psicológico bem abalado'

Em entrevista ao Fantástico, nesse domingo (8), Quezia Costa e Magdiel, pais de sêxtuplos nascidos no Espírito Santo, relataram como vêm sendo os dias dos recém-nascidos, internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Eles não podem mamar, não posso pegar eles, então eu vou lá pra tentar tirar o leitinho para eles. Então tocar neles... isso é muito bom. No início eu estranhei, porque são muito pequenininhos, mas depois você se acostuma... Mas só de olhar a carinha deles... É um processo doloroso, confesso", explicou Quezia.

Maitê, Eloá, Luca, Henri, Theo e Matteo nasceram no último dia 1º, com 27 semanas. Na sexta-feira (6), Matteo não resistiu. Os outros cinco continuam na UTI, onde devem ficar internados por pelo menos três meses.

Mesmo com as recomendações médicas, Magdiel diz não ter perdido as esperanças, mantendo a fé na recuperação dos filhos.

"É muito difícil mesmo. Confesso que a gente fica com o psicológico bem abalado às vezes, porque os médicos falam a realidade do que tá acontecendo. Mas a gente confia em Deus, acredita que já deu tudo certo, que logo, logo eles vão se recuperar", disse ele.

FORÇA-TAREFA

O parto dos sêxtuplos contou com uma força tarefa de diversos profissionais. Quezia deu à luz os seis bebês no hospital São Bernardo Apart, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e o parto durou cerca de 10 minutos. A cesariana precisou ser realizada após a mulher sentir falta de ar e contrações no dia anterior.

Ao todo, uma equipe de 32 profissionais, divididos em médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatra, se envolveu no nascimento dos bebês.

Ao Fantástico, Bianca Zampiroli de Medeiros, pediatra e coordenadora da UTI Neonatal, explicou que crianças nascidas com 27 semanas têm grandes chances de apresentarem alterações neurológicas, entre outras complicações.

"São crianças que não estão completamente formadas. Então faltou um período muito grande que elas deveriam ainda estar intraútero para formar coração, pulmão... Vasos sanguíneos... Todo o metabolismo dessas crianças não está preparado para uma vida extreuterina".

MUDANÇAS

Após a descoberta dos sêxtuplos, a vida de Quezia e Magdiel “mudou radicalmente". Morando em uma casa com dois quartos, o casal planeja construir um novo espaço, para acomodar os bebês confortavelmente. Além do quarto, os dois pensam em adquirir uma minivan para transportar a turma inteira.