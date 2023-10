Homem morre após paraquedista errar pouso e acertar plateia, no interior de SP

Um homem de 63 anos morreu atingido por um paraquedista, em Itápolis, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu no último sábado (7). Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente.

Imagens fortes compartilhadas nas redes sociais mostram o momento exato do acidente. Em alta velocidade, o paraquedista aterriza no espaço reservado ao público do evento, realizado no Aeroclube da Cidade.

Segundo noticiado pelo Uol, as duas pessoas feridas eram mulheres de 25 e 52 anos. Uma delas já teve alta médica e a outra tinha previsão de deixar a unidade de saúde nesse domingo (8). Não foram divulgadas informações sobre o paraquedista.

O acidente ocorreu por volta das 17h20 do sábado, durante apresentação no festival Itápolis Aero Music. As identidades das vítimas não foram reveladas. Ainda conforme o Uol, uma perícia foi acionada para o local, e o caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

NOTA DA POLÍCIA

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente em um evento de aviação. No endereço, os PMs apuraram que o paraquedista saltou de um avião, momento em perdeu o controle do equipamento e atingiu as vítimas. O homem morreu no local e as mulheres foram socorridas ao hospital da cidade.