Médico investigado por informações falsas sobre câncer de mama já foi condenado por danos morais

O médico Lucas Ferreira Mattos, alvo de uma investigação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo por propagar informações falsas sobre o câncer de mama, já foi condenado pela Justiça por danos morais.

Segundo informações do g1, ele teria ofendido e humilhado o porteiro de um prédio em Belo Horizonte. Em sentença proferida em fevereiro deste ano, o juiz determinou que o médico pagasse R$ 8 mil ao trabalhador por conta das agressões verbais.

O porteiro relatou que o caso ocorreu em dezembro de 2022. Na ocasião, Lucas Mattos deixou uma toalha cair no jardim do prédio e foi até a portaria reclamar com o funcionário, de forma agressiva, chamando-o de "seu pobre" e dizendo "você não é ninguém".

Por conta do comportamento do médico, o porteiro relatou à Justiça que se sentiu humilhado e constrangido, solicitando uma indenização de R$ 30 mil.

Lucas Mattos alegou que jogaram sua toalha no lixo e que foi até a portaria para entender o ocorrido, quando o porteiro teria incitado a briga.

Imagens da câmera de segurança foram usadas pela Justiça para elucidar o caso. O juiz concluiu que, desde o início da discussão, o médico agiu "de forma agressiva, com postura intimidadora". Uma testemunha confirmou que Lucas "dirigiu agressões verbais" ao porteiro.

"Entendo que há prova nos autos de que o requerido humilhou o autor, expondo-o a situação vexatória em seu local de trabalho, de maneira excessiva e grosseira, apta a configurar o dano moral", diz um trecho da decisão.

Informações falsas sobre câncer de mama

O médico Lucas Ferreira Mattos, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, publicou um vídeo na rede social afirmando que a mamografia aumentava a incidência de câncer de mama. O vídeo foi uma resposta a pergunta de uma mulher, que afirmou ter dois cistos nos seios e querer saber sobre o tratamento.

"Ficar fazendo mamografia? Uma mamografia gera uma radiação para a mama equivalente a 200 raios X. Isso aumenta a incidência de câncer de mama, por excesso de mamografia. Tenho 100% de certeza que o seu nódulo benigno é deficiência de iodo", disse ele no vídeo.

Conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia, a informação compartilhada pelo médico é falsa. A entidade reforça que a mamografia é o principal meio de prevenção do câncer de mama, o mais comum entre as mulheres no Brasil.

O Conselho Regional de Medicina de SP (Cremesp) informou que está investigando o caso e que as apurações tramitam sob sigilo.

Após a repercussão do caso, Lucas publicou uma nota de esclarecimento em sua defesa.

"Eu falei no meu Instagram que radiação é um dos fatores que causam câncer, assim como qualquer outro tipo de câncer. Você vê que tem estudos hoje que mostram que pessoas que moram perto de antena de celular, [isso] aumenta a incidência de câncer. Em que momento aqui eu disse pra você que teve um pedido de mamografia de um médico não deveria fazer?", alegou.