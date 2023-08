Médico de Dourados foi morto a mando de mulher que queria se livrar de dívida de R$ 500 mil

Três homens confessaram participação na morte do médico Gabriel Rossi, de 29 anos, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os suspeitos disseram à polícia que executaram o rapaz a mando de Bruna Nathália de Paiva, que devia R$ 500 mil à vítima. As informações são do g1.

Os quatro suspeitos de envolvimento no crime foram presos no Interior de Minas Gerais. Os três homens prestaram depoimento à Polícia Civil, na quarta-feira (9), em Dourados.

Erasmo Cubas, delegado que investiga o caso, disse ao g1 que Gustavo Kenedi Teixeira, Keven Rangel Barbosa e Guilherme Augusto Santana confessaram o assassinato do médico. Os suspeitos também alegaram terem recebido R$ 150 mil pela execução.

"Os capangas, cada um na sua versão, também afirmaram que a mentora e patrocinadora do crime foi a Bruna. Cada um dos homens disseram terem recebido R$ 50 mil para matarem o médico Gabriel Rossi", detalhou o delegado.

Débito de R$ 500 mil

Ainda conforme o delegado, Bruna Nathália devia R$ 500 mil ao médico e encomendou a morte dele para não pagar a dívida, segundo as investigações. Segundo Erasmo Cubas, Gabriel teria cobrado a dívida de Bruna, que se sentiu ameaçada e encomendou a morte do médico.

"Para se livrar da dívida, a suspeita contratou três homens para matar o médico. A mulher teria pagado R$ 150 mil ao trio pelo crime", disse Cubas.

Conforme as apurações da Serviço de Investigações Gerais (SIG), de Dourados, Bruna ficou com o celular de Gabriel após a morte dele. Em troca de mensagens, ela teria se passado pelo médico e solicitado dinheiro a amigos da vítima.

Vítima foi encontrada amarrada

Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã de 3 de agosto, com os pés e mãos amarrados em cima de uma cama. O médico estava desaparecido havia uma semana. Exame revelou que a morte foi por asfixia e provável estrangulamento.

A casa onde Gabriel foi encontrado era de aluguel de temporada. Segundo noticiado pelo g1, o proprietário informou que, na noite do dia 27 de julho, dois homens chegaram a pé na residência para pegar as chaves e iniciar a locação.

O corpo só foi encontrado graças a uma mulher que acionou a Polícia devido a um carro que estava parado na frente do portão da casa há uma semana. Desconfiada, a mulher se aproximou e viu um jaleco no veículo. Ao chegar mais próximo da janela da residência, notou moscas e um cheiro forte.

Gabriel era natural do Rio Grande do Sul e se formou em março deste ano pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).