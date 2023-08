Corpo de médico desaparecido há uma semana é encontrado amarrado em cama, no MS

O corpo do médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (3), após pouco mais de uma semana desaparecido. Ele foi achado com os pés e as mãos amarrados em cima de uma cama, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

O médico havia desaparecido no dia 26 de julho, após deixar o plantão no Hospital de Cassems, em MS.

Caso

Conforme a Polícia local, o corpo de Gabriel foi encontrado sobre uma cama em estado de decomposição, o que indica que a morte ocorreu há alguns dias. O médico ainda estava vestido com a roupa do mesmo dia em que desapareceu, tinha ferimentos na cabeça, e os pés e mãos amarrados.

O corpo só foi encontrado graças a uma mulher que acionou a polícia devido a um carro em que estava parado na frente do portão da casa há uma semana. Desconfiada, a mulher se aproximou e viu um jaleco no veículo. Ao chegar mais próximo da janela da residência, notou moscas e um cheiro forte.

Segundo noticiado pelo g1, Gabriel era natural do Rio Grande do Sul, se formou em março deste ano pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Cassems e no Hospital da Vida. O caso segue sob investigação.