Quatro suspeitos são presos pela morte do médico Gabriel Rossi, em Minas Gerais

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (7), em Minas Gerais, quatro pessoas suspeitas de matar o médico Gabriel Rossi, de 29 anos. O caso ganhou repercussão na semana passada, quando o corpo de Rossi foi encontrado com sinais de asfixia, além dos pés e mãos amarrados.

Os suspeitos serão levados para Dourados (MS), onde o crime ocorreu, nesta terça-feira (8). A prisão foi feita em parceria com a Polícia Civil de Dourados (MS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Minas Gerais.

Desdobramento

Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (3), com os pés e mãos amarrados em cima de uma cama. O médico estava desaparecido havia uma semana. Exame revelou que a morte foi por asfixia e provável estrangulamento.

A casa onde Gabriel foi encontrado era de aluguel de temporada. Segundo noticiado pelo g1, o proprietário informou que, na noite do dia 27 de julho, dois homens chegaram a pé na residência para pegar as chaves e iniciar a locação.

O corpo só foi encontrado graças a uma mulher que acionou a Polícia devido a um carro em que estava parado na frente do portão da casa há uma semana. Desconfiada, a mulher se aproximou e viu um jaleco no veículo. Ao chegar mais próximo da janela da residência, notou moscas e um cheiro forte.

Gabriel era natural do Rio Grande do Sul e se formou em março deste ano pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Motivação do crime

A Polícia Civil do MS está investigando a motivação do crime. "Temos algumas linhas de investigação, de trabalho, com a possível linha de homicídio passional, tendo em vista algumas informações novas que chegaram à delegacia", disse o delegado Erasmo Cubas, responsável pelo caso, ao jornal O Globo.