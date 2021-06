Mãe de Lázaro Barbosa diz receber 'muitas ameaças' e que 'vida acabou'

A perseguição de pessoas aos familiares de Lázaro Barbosa de Sousa, suspeito da Chacina em Ceilândia, está dificultando a vida de parentes do foragido. Segundo a mãe dele, Eva Maria Sousa, 51 anos, ela e o marido estão "recebendo muitas ameaças". As informações são do Correio Braziliense.