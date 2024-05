Luiz Bacci abandona apresentação do Cidade Alerta ao vivo após acidente com familiares

O jornalista Luiz Bacci precisou interromper a apresentação ao vivo do telejornal Cidade Alerta, da Record TV, nessa quinta-feira (30), devido a um problema familiar. Nas redes sociais, ele explicou que não pôde dar seguimento ao programa porque recebeu uma mensagem de socorro da irmã, na qual ela disse haver parentes deles em uma situação de naufrágio, no Rio Grande do Norte.

Aos seguidores, o comunicador detalhou que os parentes estavam navegando em um barco da família, quando sofreram um acidente. Na ocasião, estavam no veículo o marido da irmã do profissional, identificado como Gustavo, acompanhado do pai, um primo e um tio dele.

Devido ao susto, o pai do Gustavo, sogro da irmã de Bacci, faleceu ao sofrer um ataque cardíaco. Chamado de Acácio, o homem não teria nem conseguido se equipar com um colete salva-vidas antes de falecer.

Os tio e o primo do cunhado do jornalista conseguiram vestir o equipamento antes de caírem no mar. Eles ficaram a deriva por 1 hora, a cerca de 10 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte.

Equipes do Corpo de Bombeiro e da Marinha foram acionadas para o caso. No entanto, devido ao local estar muito escuro, as buscas foram dificultadas. Luiz Bacci contou que chegou a pedir um helicóptero para tentar localizá-los, mas não foi possível, porque não havia um disponível que pudesse voar naquela altura.

No entanto, segundo o jornalista, com a ajuda do dono da TV Tropical, Agripino Maia, que auxiliou na coordenação das buscas, o primo e o tio de Gustavo foram resgatados com vida. Ambos foram encaminhados para uma unidade hospitalar.