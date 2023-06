Justiça condena homem que roubou joias do apartamento de Carlinhos Maia

A Justiça de Alagoas condenou, na última quarta-feira (7), um dos três homens envolvidos na invasão ao apartamento do influenciador Carlinhos Maia. Eliábio Custódio Nepomuceno está preso desde junho do ano passado, e agora, teve a sentença decretada. Os criminosos realizaram um furto milionário de joias em maio de 2022. As informações são do g1.

A Justiça condenou Eliábio por furto qualificado com majorante de prática do crime durante o repouso noturno. A pena é de 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado e multa. Segundo o advogado do réu, Thiago Araújo da Silva, defesa vai recorrerr.

Os outros dois envolvidos no furto, Wellington Medeiros e Emerson de Holanda Lira, foram presos, mas respondem em liberdade.

Eliábio confessou o crime e está preso em Maceió. Ele e os comparsas arrombaram as portas do apartamento do influenciador Carlinhos Maia e levaram um cofre pequeno, um relógio e um colar de diamantes. O valor total dos itens furtados foi estimado em R$ 2,5 milhões, mas nunca foi divulgado oficialmente.