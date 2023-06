Empresário desaparece após sair para cobrar dívida de R$ 1 milhão no RS; veja o que se sabe

O empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, foi dado como desaparecido pela Polícia do Rio Grande do Sul. O principal suspeito do caso se trata de um sócio de Samuel, que está preso desde o dia 6 de junho.

Conforme o jornal NH, Samuel teria desaparecido após ir a Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, em uma viagem a trabalho para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão do homem que agora é o principal suspeito do caso.

O desaparecimento foi registrado no dia 2 de junho, sexta-feira, quando Samuel foi visto pela última vez em um posto de combustíveis em uma estrada na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A vítima é pai de três filhos e dono de uma revendedora de carros em Belo Horizonte. Segundo o NH, o delegado responsável pelo caso não descarta envolvimento de uma facção criminosa no desaparecimento, como também, que o crime teria sido premediato, pois Samuel já havia ido ao RS outras vezes.

Suspeito

O principal suspeito do desaparecimento de Samuel é um empresário conhecido na região onde o caso foi registrado. De acordo com o NH, ele possui uma ampla carteira de clientes e chegava, inclusive, a receber frotas de veículos em carretas e viajava para buscar mercadoria.

Ainda segundo o jornal gaúcho, o suspeito teria conquistado a confiança de Samuel, e assim, havia parado de repassar os valores dos veículos vendidos, como também, não informava o destino dos carros.

Ao perceber a situação, o empresário mineiro teria decidido ir pessoalmente cobrar a dívida, que, segundo a família, era referente aos últimos 11 carros enviados para Novo Hamburgo, que somam mais de R$ 1 milhão.

Além de seis acusações por estelionato, o suspeito também tem passagem pela polícia por posse ilegal de arma e supressão de documentos.