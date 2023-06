Brasileira presa com cocaína na Indonésia é condenada à prisão e defesa considera pena 'milagre'

Manuela Vitória de Araújo Farias, 19, brasileira que foi presa em janeiro após ser flagrada no aeroporto de Bali, na Indonésia, com quase 3,9 quilos de cocaína, foi julgada nesta quinta-feira (8) e condenada a 11 anos de prisão, além do pagamento de um bilhão de rúpias indonésias, o equivalente a cerca de R$ 300 mil.

Segundo o g1, que deu a informação, o resultado foi considerado como um "milagre" pela defesa da brasileira, uma vez que casos do tipo costumam acarretar em prisão perpétua ou até a morte.

Com a condenação, Manuela seguirá em regime fechado na Indonésia, de acordo com o advogado Davi Lira da Silva, que acompanha a família no Brasil. O jurista informou ainda que não há a possibilidade de a brasileira cumprir pena no país de origem, mas que, futuramente, poderá haver a progressão do regime.

"Onze anos de prisão, que acredito que pode ser cumprido de seis a sete. A defesa se sente feliz. O termo usado por mim e pelos outros defensores é milagre", contou Lira ao g1.

Julgamento

O julgamento de Manuela na Indonésia teve início em abril, dois meses após ela ser indiciada por tráfico.

Segundo o advogado de defesa, a brasileira foi usada como "mula" para levar droga ao país, enganada por uma suposta organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu a ela férias e aulas de surfe. No Brasil, ela atuava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries.