Indonésia pede que brasileira presa com cocaína seja condenada a 12 anos de prisão

O Ministério Público da Indonésia pediu na justiça que a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, presa em janeiro por tráfico de drogas no país asiático, seja condenada a 12 anos de prisão, conforme informações do g1.

A informação foi repassada pelo órgão durante a audiência de julgamento da brasileira, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (23). Uma nova fase do processo está marcada para 30 de maio.

Davi Lira da Silva, advogado da brasileira, acredita que a pena de morte ou prisão perpétua estejam praticamente descartadas.

Com a posição do Ministério Público, a advogado espera conseguir uma pena menor: "Partimos da premissa de que, se a própria acusação não pleiteia pela pena capital [pena de morte], o juiz não vai dar ela de ofício", disse o defensor.

O julgamento de Manuela teve início em abril, dois meses após ela ser indiciada por tráfico. A brasileira de 19 anos foi detida com aproximadamente 3 quilos de cocaína.

Defesa diz que jovem foi 'mula'

A defesa da jovem alega que ela foi enganada por um grupo criminoso de Santa Catarina. O bando havia prometido férias e aula de surfe a jovem, contudo, Manuela foi usada como 'mula' de entorpecente.

Ela foi enquadrada na lei de combate ao tráfico de entorpecentes. Entre as penas previstas estão de cinco a 20 anos de prisão, prisão perpétua e até mesmo pena de morte.

Relembre o caso

Manuela chegou à Indonésia em um voo da Qatar Airlines e duas malas. Em uma delas, havia dois pacotes com cocaína, um com 990 gramas e o outro com 637 gramas.

Já na segunda mala continha três pacotes do entorpecente (891g, 711g e 379g). A jovem ainda portava psicotrópicos. Ela afirmou que não sabia o que levava e para onde deveria ir ao chegar em Bali.