Jovem descobre gravidez de nove meses durante consulta para tratar enxaqueca, em SP

Sofrendo com fortes dores de cabeça, uma jovem de 19 anos foi surpreendida ao descobrir que estava grávida de quase nove meses durante uma consulta médica para avaliar quadro de enxaqueca. Moradora de Piraju, no interior de São Paulo, a mulher não havia notado qualquer mudança em seu ciclo menstrual.

Em conversa com o G1, Eduarda Virgílio revelou que realizava tratamento para a dor intensa há dois meses, seguindo orientações médicas. "Eu passava no médico e eles falavam que era enxaqueca crônica, por causa de alguma coisa no rim ou no fígado, porque eu inchava muito", disse.

Sem melhora aparente, os especialistas chegaram a receitar medicamentos fortes para a jovem, que continuou com o tratamento e as consultas, tentando solucionar o caso.

Em um dos atendimentos, uma médica notou que o abdômen de Eduarda apresentava uma rigidez incomum e decidiu investigar o caso, desconfiando de gravidez.

“A doutora foi me examinar e perguntou se eu estava grávida, porque minha barriga estava um pouco dura. Ela pegou o aparelhinho [ultrassom], colocou na minha barriga e escutou o coração do bebê”, contou.

Com a suspeita confirmada, a especialista pediu que a jovem fizesse exames para identificarem o estágio da gestação, acreditando que Eduarda estaria com quatro ou cinco meses. As avaliações, no entanto, mostraram que a gravidez estava ainda mais avançada, entrando na 35ª semana, ou seja, aproximadamente nove meses.

“Na hora, minha pressão caiu, eu fiquei muito assustada. Eu tenho um filho de um ano e dois meses. O dele eu senti muito mais, a menstruação não veio, a barriga cresceu muito” relembrou Eduarda.

QUADRO DELICADO

Sendo uma gestação de risco, a jovem foi transferida para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). No local, a equipe médica observou que o bebê estava com pouco líquido amniótico, quadro que pode ter sido provocado pelo uso de medicamentos para enxaqueca.

Os profissionais seguem avaliando o caso para definir a melhor data para o parto. Devido à diminuição do líquido, o procedimento pode acontecer ainda nesta sexta-feira (28).

CORRENTE DE SOLIDARIEDADE

Sem esperar pela recém-nascida, que se chamará Maitte Vitória, a família de Eduarda está contando com a mobilização de conhecidos para conseguir o enxoval da pequena. “Eu tinha acabado de doar as coisas do meu filho para uma moça que também vai ter bebê. Eu realmente não tenho nada”, explicou.