Motorista abandona ônibus lotado e vai embora em outro veículo no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um motorista de ônibus viralizou nas redes sociais ao abandonar o veículo e entrar em outro coletivo, na noite desta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro.

O homem abandonou os passageiros da linha 397, que faz o trajeto Campo Grande x Candelária, na Avenida Brasil, na pista sentido Zona Oeste.

"Motorista saiu do ônibus, ele dando tchau e pegou o outro ônibus. Ele foi embora e deixou o ônibus aqui", dizia a pessoa que gravou o vídeo.

Nas imagens é possível ver o motorista na pista fazendo sinal para o coletivo. O vídeo também mostra os passageiros em pé do ônibus abandonado. Em seguida, o motorista entra em outro coletivo que segue viagem.

Ao jornal Extra, o Rio Ônibus informou que o ocorrido será apurado e irá "tomar as providências cabíveis".

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio informou que a conduta do homem "não condiz com as instruções dadas aos profissionais do setor, que são constantemente submetidos a treinamentos e cursos de capacitação".