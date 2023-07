Cliente agride dois vendedores em ótica no Rio de Janeiro por falta de armação; veja vídeo

Um cliente agrediu dois vendedores de uma ótica no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, após não encontrar um modelo de armação que ele queria. Na tarde da última terça-feira (25), o homem entrou com a mãe para comprar no estabelecimento, mas começou a apresentar um comportamento agressivo com ela. Conforme o g1, o cliente chegou a sair da loja, mas voltou para bater no vendedor Carlos Antônio Queiroz.

A cena foi gravada por câmeras de segurança do local. No vídeo, é possível ver o momento que a outra funcionária tenta conter o agressor, mas acaba sendo atingida. A mãe do homem também buscou controlar o filho.

“Eu estou constrangido pela situação, pois a gente não espera essas coisas em um centro comercial. Tem cliente de vários tipos, estressado, mas a gente não espera uma coisa dessas. Eu estou com hematomas, mas estou bem. Mas fica o trauma, o medo de acontecer de novo”, disse Carlos ao G1.

Atendimento médico

Após a agressão, Carlos foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Botafogo. O cliente saiu do local ainda fazendo ameaças ao vendedor, ele foi embora antes da polícia chegar.

“Ele falou: ‘Se chamar a polícia, eu volto aqui e faço de novo, vou te pegar de novo’”, disse Carlos Antônio.

O caso está sendo investigado por agente da 9ª DP. As vítimas prestaram depoimento, e as imagens das câmeras de segurança foram cedidas. Ainda segundo o g1, a mãe do agressor disse que o filho tomava remédios controlados.