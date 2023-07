Mulher descobre gravidez uma hora antes de parto e dá à luz em elevador de hospital, em SP

Sem sintomas de gravidez e com menstruação aparentemente normal, uma jovem de 23 anos foi surpreendida ao descobrir que estava esperando um bebê, apenas uma hora antes de dar à luz, na última sexta-feira (21). Completando o susto dos pais, o parto aconteceu no elevador de um hospital no município de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Em entrevista ao G1, Tamires Silva Oliveira revelou ter acordado naquele dia com um sangramento, que acreditava ser menstruação. Ao longo do dia, porém, ela começou a sentir uma forte dor na região dos rins, que fizeram com que o marido a levasse para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No local, a jovem, que sentia dificuldade para respirar, começou a sentir contrações. Mãe de duas filhas, de 5 anos e 1 ano e 5 meses, Tamires logo reconheceu a sensação: “Falei que era dor de parto”.

Com a gravidez confirmada, ela foi transferida para o Hospital Santo Amaro (HSA), onde uma médica disse que o feto estaria morto devido à quantidade de sangue perdida. Desesperada, Tamires teve o apoio de outro profissional, que a tranquilizou afirmando que realizaria o parto.

PARTO INUSITADO

Após a conversa com o especialista, todo o procedimento aconteceu muito rapidamente: em alguns minutos, ela foi conduzida de maca às pressas para o centro cirúrgico, localizado em outro andar da unidade hospitalar.

Antes que a mãe e a equipe médica chegassem à sala de parto, no entanto, o pequeno Felipe decidiu que era hora de nascer: o bebê veio ao mundo no elevador.

"Quando entrei no elevador, fiz força [devido à contração]. Meu esposo foi subindo as escadas. Quando ele chegou [no andar do centro cirúrgico, o filho] já tinha nascido e já tinham cortado o cordão umbilical", revelou Tamires.

Apesar do susto, Felipe nasceu saudável e pôde voltar para casa com a família em poucos dias, segundo a mãe: “Achavam que a gente ia ficar uns 5 dias internados, mas não. Antes das 48h já estávamos com as nossas altas”.

GRAVIDEZ SILENCIOSA

A possibilidade de ter um novo membro na família nem passava pela cabeça de Tamires, que contou não ter tido nenhuma mudança ou sinal relacionado a uma gestação.

“Eu não tinha barriga, não tinha enjoo, nada, nenhum sintoma de gravidez e gestação. A menstruação vinha normal. [...] É um milagre de Deus porque eu tomava anticoncepcional.” disse ela.

Sem esperar por Felipe, o casal, que está desempregado, tem contado com doações de itens de enxoval para o pequeno.