Irmãos de 6 e 9 anos pulam de apartamento em SP; mãe havia saído para trabalhar

Dois irmãos, de 6 e 9 anos, ficaram feridos após pularem da janela do apartamento onde moram com a mãe em Ribeirão Preto (SP), nesta quinta-feira (20).

Eles tiveram ferimentos leves e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde deles é estável, segundo reportado pelo g1.

As crianças estavam sozinhas no imóvel, pois a mãe havia saído para trabalhar. Os irmãos pularam do segundo andar do prédio, de uma altura de cerca de três metros.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por vizinhos e socorreram os irmãos.

Mãe estava trabalhando

O Conselho Tutelar e a Polícia Civil também foram até o imóvel. A mãe das crianças disse aos policiais que não tinha com quem deixar as crianças enquanto trabalhava.

Ela alegou que procurou o Conselho Tutelar para conseguir matricular os meninos em uma escola integral, mas não foi atendida até o momento.

A mulher afirmou ainda que voltaria por volta de 11h para servir o almoço dos filhos. As crianças serão submetidas a exame de corpo de delito para apurar possíveis maus-tratos.

A mãe foi liberada deve ser investigada pelas suspeitas de maus-tratos e abandono de incapaz.