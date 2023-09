Internada, menina de três anos baleada em abordagem da PRF no RJ sofre parada cardíaca

Após apresentar piora no quadro, Heloísa dos Santos Silva - menina de três anos baleada durante uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta quinta-feira (14). As informações são do g1.

Segundo a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, os médicos conseguiram reanimá-la após seis minutos. “A paciente está hemodinamicamente instável e segue entubada no CTI pediátrico”, diz boletim médico divulgado nesta quarta.

O boletim da terça-feira (13) já havia informado que o quadro da criança tinha piorado para “instável e gravíssimo”. Heloísa está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, desde 7 de setembro, quando foi baleada ao voltar para casa com a família.

Entenda o caso

O veículo em que Heloísa estava foi atingido por pelo menos três disparos. A família retornava de Itaguaí para Petrópolis quando o caso ocorreu.

No veículo estavam os pais da menina, uma tia e uma irmã, de 8 anos. Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, Willian Silva, pai da criança, disse que a família não recebeu ordem de parada e não foi abordada. Contudo, percebeu que a viatura se aproximou bastante de seu carro.

"Era por volta de 19h e pouco, a gente estava voltando da casa dos nossos avós, quando tinha um carro da PRF parado, no cruzamento, na entrada de Seropédica. Eles estavam parados, eu vi que eles vieram. Mas, até então, eles não deram sinal para eu parar, só que eles estavam muito perto do meu carro. Aí, eu dei seta para encostar. Nessa que eu encostei, o carro tava quase parado, e eles alvejaram. Dispararam mais de quatro tiros. Eu já estava no acostamento, praticamente parado", revelou.

Toda a família saiu do veículo com as mãos ao alto, menos Heloísa. "Minha reação foi sair do carro e levantar as mãos para eles pararem de atirar, para ver que não tem nenhum vagabundo, nem nada de errado. Aí, todos saíram, menos a Heloísa. Foi nessa hora que, até mesmo os policiais, entramos em desespero. Eles prestaram socorro para virmos para o hospital", descreveu.

Policial admitiu tiro

Em depoimento à Polícia Civil, o agente Fabiano Menacho Ferreira admitiu ter feito os disparos de fuzil que atingiram a menina. Ele disse que os policiais tiveram a atenção voltada para o veículo Peugeot 207, e que a placa indicava que o carro era roubado.

Conforme o policial, os oficiais seguiram atrás do veículo, ligaram o giroflex e acionaram a sirene para que o condutor parasse. Depois de cerca de 10 segundos atrás do veículo, disse que escutaram um som de disparo de arma de fogo e chegaram a se abaixar dentro da viatura.

Fabiano Menacho afirmou que, então, disparou três vezes com o fuzil na direção do veículo porque a situação o fez supor que o disparo que ouviu veio do carro da família de Heloísa.

Os outros agentes que estavam na viatura, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva, confirmaram a versão do colega.

Desde o primeiro momento, a família afirma que o tiro partiu da viatura da PRF.

MPF investiga invasão a hospital

O Ministério Público Federal (MPF) também investiga a conduta de agente da PRF que esteve à paisana no hospital onde Heloísa está internada.

Imagens das câmeras de segurança do hospital mostram o homem entrando no local, sem se identificar, e sendo seguido por um segurança até o corredor da emergência pediátrica. Em depoimento ao MPF na segunda-feira (11), o pai de Heloísa contou que chegou a conversar com o agente da PRF.

“[Ele] não se sentiu ameaçado, chegou a conversar com esse policial. No curso das investigações, se ficar provado que esse policial entrou no CTI sem autorização, evidentemente pode ser caracterizado um abuso de autoridade sem prejuízo de sanções disciplinares por parte da PRF”, disse o procurador da República, Eduardo Benones, que investiga o caso.

A corregedoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou o agente já foi identificado e que está investigando a conduta dele.

"A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal foi ao hospital no mesmo dia e identificou o policial que esteve na unidade sem autorização. Por padrão, a PRF não divulga informações pessoais dos seus servidores. Como a presença se deu sem autorização e sem o conhecimento da PRF, foi aberto um procedimento na Corregedoria para apurar as razões", informou a PRF em nota.