Criança de três anos é baleada dentro do carro da família, no Rio de Janeiro

Uma criança de três anos foi baleada, na noite dessa quinta-feira (7), em Seropédica, no Rio de Janeiro. Conforme os familiares da vítima, os tiros foram efetuados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do g1.

Heloísa dos Santos Silva estava com os pais, a irmã de 8 anos, e a tia, voltando do feriado em Itaguaí, para Petrópolis, onde a família reside.

“A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: ‘Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar’. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, que meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos”, disse William Silva, pai de Heloísa, à TV Globo.

De acordo com ele, os tiros acertaram a coluna e a cabeça da criança. Ela passou por uma cirurgia de risco no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracurina, Duque de Caxias, e segue interna no CTI.

"Não tem previsão de alta. Ela está desacordada e vai ficar pelas próximas 48 horas", disse William, ressaltando que ele estava dirgindo dentro da velocidade adequada.

Ainda segundo o pai da vítima, o carro passou pelo posto da PRF e não foi abordado em nenhum momento, mas ele percebeu que a viatura da polícia passou a segui-lo e ficou muito próximo do veículo. "Eu coloquei a mão para o alto, saiu todo mundo, só a minha menorzinha que ficou dentro do carro", contou ele.

A PRF foi procurada pelo G1, mas não respondeu até a publicação do texto.