Desirée Almeida, influenciadora digital, morre vítima de colisão entre moto e caminhão

Uma influenciadora digital de Itajaí, em Santa Catarina, morreu na noite desta quarta-feira (6), vítima de uma colisão de trânsito na rodovia federal BR-101, em Itapema.

Desirée Almeida, 21, que também era dançarina, estava de motocicleta quando perdeu o controle do veículo, passando para a outra pista, que é contramão, e foi atropelada por um caminhão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passou as informações ao jornal O Município, de Blumenau.

O socorro foi acionado, mas a influenciadora morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu.

Quem era Desirée Almeida

Desirée era dançarina de hip hop e influenciadora digital. Ela era mais conhecida no TikTok, onde acumula 1,1 milhão de seguidores. No Instagram, ultrapassa os 200 mil.

Além das dancinhas rápidas com potencial para viralizar nas redes, ela também produzia conteúdos para mulheres cacheadas. Sua última postagem no Instagram foi um dia atrás, para agradecer por um tratamento dentário feito com uma profissional de Itajaí.

Nas redes sociais, muitos deixaram mensagens de despedida. Um dos textos foi publicado pela página de um dos estúdios de dança onde a jovem atuavam como professora. "Estamos sem acreditar. Que Deus conforte nossos corações e, sobretudo, o dos familiares".

