Helicóptero da Marinha cai em área de treinamento em Formosa, Goiás

Um helicóptero da Marinha caiu, nesta terça-feira (8), em uma área de treinamento no município de Formosa, em Goiás. Conforme o Corpo de Bombeiros, a aeronave tentava realizar um pouso de emergência no momento do acidente.

Cinco pessoas ficaram feridas, mas receberam socorro do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas a uma unidade de saúde. As informações são da CBN.

A cidade de Formosa é conhecida como local de treinamento militar da Marinha do Brasil. Desde 1988, é realizada a “Operação Formosa” na área, sendo considerado o "maior exercício da Marinha no Planalto Central".

O site da corporação detalhou que, em 2022, o treinamento contou com 3,5 mil militares das três forças de 2 a 10 de agosto.