Gripe Aviária é confirmada pela primeira vez no estado do Paraná; saiba mais

O primeiro caso de gripe aviária (H5N1) no Paraná deste ano foi confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adapar). Segundo o g1, o diagnóstico saiu na sexta-feira (23) e foi realizado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP).

A gripe aviária, também conhecida como influenza aviária (IA), é uma zoonose, então, a transmissão entre animais e humanos é possível. No caso do Paraná, ela foi detectada em uma ave silvestre da espécie Trinta-Réis-Real, em Antonina, no litoral paranaense.

Ainda não há registro da doença em frangos no Paraná. Até este sábado (24), o Brasil registrou 46 casos detectados da enfermidade em seis estados:

Espírito Santo: 26 focos

26 focos Rio de Janeiro: 13 focos

13 focos Rio Grande do Sul: 1 foco

1 foco São Paulo: 3 focos

3 focos Bahia: 2 focos

2 focos Paraná: 1 foco

A transmissão da gripe aviária acontece através do contato com aves doentes ou mortas. Então, o Ministério da Agricultura alertou que a população não deve recolher animais enfermos ou mortos.

O indicado nessas situações, conforme a Pasta, é acionar o serviço veterinário mais próximo para evitar que o vírus se espalhe.

Ações de vigilância intensificadas

A Adapar declarou que apesar da confirmação da doença, a condição sanitária do Paraná e do Brasil não está comprometida. "Não deverão haver restrições ao comércio internacional de produtos avícolas paranaenses como consequência da notificação", disse a agência em nota técnica.

Nesse cenário, intensificaram as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres. "A depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas pela Adapar para evitar a disseminação e proteger a avicultura paranaense", afirmou.

Após o caso ser confirmado na sexta, todas as propriedades da região de Antonina foram vistoriadas. Nenhuma outra ave foi observada com os sinais clínicos da doença.

A Adapar ainda acrescentou que "promoveu a capacitação e o treinamento de profissionais em todas as Unidades Regionais do Estado, e conta com médicos veterinários com dedicação exclusiva e capacidade técnica elevada na área, para atendimento das questões sanitárias da cadeia avícola".