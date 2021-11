Gramado, no Rio Grande do Sul, quer cobrar taxa de até R$ 80 para a entrada de turistas

O município de Gramado, no Rio Grande do Sul, estuda exigir taxa de turismo aos moldes das cobradas em cidades nordestinas como Jericoacoara, no Ceará, e Fernando de Noronha, em Pernambuco. O projeto de lei que propõe a tarifa foi enviado à Câmara de Vereadores no início deste mês de novembro. As informações são do jornal Zero Hora.

Os valores propostos variam de R$ 5 a R$ 80, a depender do porte do veículo. A pauta gerou polêmica entre a setores da sociedade civil. Nesta segunda-feira (22), o prefeito de Gramado, Nestor Tissot (PP), observou que a medida não irá "espantar o turista".

Segundo o gestor, os recursos serão destinados para fiscalização, preservação ambiental, infraestrutura, limpeza urbana, manutenção e saneamento.

“Não estamos instituindo uma nova taxa, porque ela já existe. Porém, digamos assim, entre aspas, que é meia dúzia que contribui com essa taxa de turismo. Meia dúzia de hotéis e não sei se chega a tanto”, explanou.

Legenda: O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, concedeu coletiva nesta segunda Foto: Divulgação

“Estamos fazendo essa mudança por exigência do Ministério Público. Cobrança de taxa não vai espantar o turista e isso [tarifa] vai melhorar e dar mais poder para melhorar o dia a dia dele na cidade”, completou.

Desde 2015, o município cobra tarifa sustentável de R$2,55 por dia na rede hoteleira da cidade. A nova irá substituir essa.

Conforme o Zero Hora, o Ministério Público recomendou a revogação da contribuição anterior por ferir o princípio da isonomia, considerando que o valor é cobrado de visitantes que se hospedam no município e não de quem faz turismo em Gramado.



Taxas propostas

Moto: R$ 5

Carros de passeio: R$ 15

Ônibus e Caminhões: R$ 80



Não pagarão a taxa: Moradores de Gramado e Canela

Veículos do setor público e de serviços;

Fornecedores do comércio;

Transportadores de funcionários de empresas da cidade. Telegram

