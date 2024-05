Gerador explode em posto de combustíveis e deixa feridos em Porto Alegre

Em meio às enchentes que atingem Porto Alegre (RS) após o lago Guaíba transbordar, um incêndio causado por uma explosão em um posto de combustíveis na Zona Norte da capital gaúcha assustou moradores da região neste sábado (4).

O Corpo de Bombeiros informou que há feridos, mas ainda não há confirmação do número de pessoas atingidas nem da gravidade dos ferimentos.

Veja também País Número de mortos por fortes chuvas no RS sobe para 56; tragédia afeta mais da metade do Estado País Aeroporto de Porto Alegre suspende voos por tempo indeterminado devido à tragédia das chuvas no RS

Segundo informações da RBS TV, havia pelo menos dois funcionários e alguns clientes no local na hora da explosão. Desde o início da tarde, o Corpo de Bombeiros presta atendimento aos feridos e tenta controlar as chamas.

Ainda de acordo com a emissora gaúcha, a explosão ocorreu após a chegada de um barco que seria abastecido no local. Após um gerador explodir, o fogo se alastrou pelo telhado do estabelecimento.