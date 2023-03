Fies 2023 divulga resultado de lista de espera nesta terça (21); veja como acessar

Os candidatos inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 1º semestre poderão conferir quem foram os aprovados na lista de espera do programa, a partir desta terça-feira (21), conforme informado no edital.

Aqueles que tiverem sido convocados na lista de espera terão apenas três dias, após a pré-seleção, para completar a inscrição no site do Fies. É importante ficar atento ao prazo, pois seu não cumprimento resultará na perda do financiamento.

Caso algum candidato não conclua a matrícula no período estipulado, sua vaga retornará ao sistema, sendo liberada para um novo estudante. Os interessados poderão conferir atualizações sobre a oferta de vagas até o dia 18 de maio, também no site do programa.

FIES

Iniciativa governamental, o Fies concede financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas, através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No entanto, ao contrário do Programa Universidade Para Todos (Prouni), a iniciativa não oferece bolsas de estudo, mas, sim, uma espécie de empréstimo: ao concluir a graduação, os estudantes beneficiados deverão quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

SELEÇÃO

Além de considerar o resultado do Enem, o Fies ainda possui uma ordem de prioridade para selecionar os candidatos:

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham participado do programa. Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil (com todas as dívidas pagas). Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo Fies. Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, através do Fies, com as dívidas pagas.

Aqueles que ainda possuam valores pendentes com o programa não podem se inscrever.