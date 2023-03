Prouni 2023 divulga resultado da 2ª chamada; saiba como conferir

O Prouni divulga, nesta terça-feira (21), o resultado da 2ª chamada dos candidatos pré-selecionados no programa. O objetivo é oferecer bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior em todo o Brasil.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a divulgação deve ocorrer ao longo desta terça, mas não há um horário definido até o momento para a disponibilização dos resultados.

Com a liberação feita pelo programa, o candidato deve acessar o site oficial para conferir se foi, de fato, selecionado. Os aprovados nesta etapa devem comprovar as informações fornecidas no ato de inscrição até o dia 30 de março para garantir a bolsa.

Como autenticar os dados

Os dados fornecidos na inscrição podem ser autenticados de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais os candidatos foram pré-selecionados. Apesar disso, vale consultar as instituições de ensino para saber sobre o processo em questão.

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais, garantido 50% da mensalidade, e integrais, com 100%, em instituições de ensino superior particulares.

A inscrição pode ser feita por candidatos que tenham prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ou 2022 e obtido uma nota mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e superior a 0 na redação.

Além disso, para se encaixar nos requisitos do Prouni, é necessário que a renda familiar bruta mensal per capita do estudante seja de até um salário mínimo e meio (R$ 1.953 por pessoa).

Caso o candidato selecionado não consiga participar dessa etapa, ele perde, automaticamente, a bolsa concedida.

Confira abaixo o cronograma do Prouni

Resultado da 2ª chamada: 21 de março.

Comprovação de informações da 2ª chamada: 21 a 30 de março.

Prazo para manifestar interesse na Lista de Espera: 5 e 6 de abril.

Divulgação do resultado da lista de espera: 10 de abril.