Famílias descobrem que bebês foram trocados 3 anos após o nascimento, em Goiás

Duas famílias descobriram que tiveram os filhos trocados na maternidade, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). A troca só foi descoberta três anos depois, após o pai de um dos meninos desconfiar da paternidade e pedir um exame de DNA.

A desconfiança começou após um dos casais se separar, segundo reportado pelo g1. Cláudio Alves solicitou exame de paternidade e a ex-mulher, Yasmin Késsia da Silva, também quis fazer o exame.

“Se ele não fosse filho do Cláudio, também não era meu”, disse. O exame foi realizado em outubro, e o laboratório pediu uma contraprova após o exame identificar que o sangue da criança não era compatível com os dois.

Yasmin, então, lembrou-se da família que teve um filho no mesmo dia do nascimento e conseguiu contato com eles por meio de um pastor.

O outro casal, Isamara Cristina Mendanha e Guilherme Luiz de Souza, também fez o exame de DNA com o filho e os dois descobriram que também não eram pais biológicos.

Os bebês nasceram no dia 15 de outubro de 2021, um às 7h35 e o outro às 7h49. Os pais dos bebês afirmam que não puderam acompanhar o nascimento dos filhos pelas restrições da pandemia de Covid-19.

As famílias não lembram se os bebês tinham pulseiras de identificação. Isamara lembra apenas que chegou ao quarto do hospital antes do bebê.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

O caso é investigado pela Polícia Civil, como base no Estatuto da Criança e do Adolescente. As famílias denunciam falta de respeito por parte do hospital.

Veja também País Morte de delator do PCC, Vinícius Gritzbach, completa um mês; confira a cronologia do caso País Santa Catarina é atingida por temporais e registra alagamentos e cheias de rios em cidades; vídeos País Suspeito de envolvimento na morte do delator do PCC é preso em São Paulo

“É um pesadelo. Eu acho que ninguém deveria passar por isso. Esse é um erro que os profissionais da saúde jamais deveriam cometer”, disse Guilherme ao g1.

O Hospital São Sebastião disse que medidas imediatas foram adotadas para garantir a apuração completa do ocorrido. A instituição também se comprometeu a aprimorar os protocolos de segurança.

Veja a nota enviada pelo hospital ao g1:

O Hospital São Sebastião de Inhumas Ltda, informa que recentemente tomou conhecimento de uma situação envolvendo uma suposta troca de bebês ocorrida em sua maternidade há cerca de três anos. Assim que os fatos foram trazidos ao conhecimento da instituição pelos próprios familiares, medidas imediatas foram adotadas para garantir a apuração completa e transparente do ocorrido. O hospital voluntariamente oficiou a Polícia Civil, oferecendo todas as informações e documentos necessários para que as investigações sejam conduzidas com rigor e imparcialidade. A instituição reitera que está colaborando ativamente com as autoridades e que tem todo o interesse em esclarecer os fatos e identificar qualquer eventual responsabilidade. Por se tratar de um caso sensível e que envolve dados sigilosos, o processo de investigação está sendo conduzido em conformidade com a lei, resguardando a privacidade e o direito das famílias envolvidas. Nesse sentido, o hospital pede a compreensão da sociedade e da imprensa, reforçando o compromisso com a ética, a segurança e a transparência.

O Hospital São Sebastião de lnhumas reafirma o seu empenho em revisar e aprimorar continuamente seus protocolos de segurança, garantindo a qualidade e a confiança em seus serviços, tendo total interesse nas investigações realizadas. Informa ainda que existe uma sindicância interna para apurar eventual erro ocorrido e seus responsáveis.

Ainda, por se tratar de um caso sensível que envolve menores de idade, bem como dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o hospital está legalmente impedido de fornecer informações detalhadas à imprensa neste momento.