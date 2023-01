Família desaparecida no DF: Corpo encontrado em cativeiro é do sogro de cabeleireira

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que o corpo encontrado em um suposto cativeiro na quarta-feira (18), em Planaltina, é de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos. Ele é o sogro da cabeleireira Elizamar Silva, e um dos dez membros de uma mesma família que desapareceram no Distrito Federal desde a semana passada.

O cadáver foi encontrado decapitado e enterrado no local. As autoridades não detalharam como confirmaram a identidade dos restos mortais. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O corpo do patriarca seria o sétimo a ser encontrado pelos investigadores e que teria relação com o caso. Inicialmente, a Polícia chegou a cogitar que também poderia se tratar do filho dele, Thiago Gabriel Belchior de Oliveira (marido de Elizamar).

Outros seis cadáveres foram achados carbonizados em veículos e, apesar de nem todos terem sido oficialmente identificados, a Polícia tem como tese preliminar de que eles pertencem a:

Cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos (identidade confirmada pela Polícia);

Os três filhos dela com Thiago: os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos (identidades confirmadas pela Polícia);

A sogra de Elizamar, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e esposa de Marcos Antônio;

A cunhada de Elizamar, Gabriela Belchior, de 24 anos, irmã de Thiago e filha de Marcos Antônio com Renata Juliene Belchior.

Ainda não é possível afirmar que tais corpos sejam da família desaparecida, embora os indícios apontem tal hipótese", explicou o delegado-adjunto da 6ª DP, Achilles de Oliveira Júnior, conforme o jornal.

Com a nova descoberta, seguem ainda desaparecidos:

O marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos;

A ex-esposa de Marcos Antônio, Cláudia Regina e a filha deles, Ana Beatriz.

Após a descoberta do corpo de Marcos Antonio, na quarta, a Polícia começou a cogitar a possibilidade que os demais também possam estar mortos.

Três indivíduos suspeitos de envolvimento no caso foram presos na terça-feira (17): um homem de 34 anos, detido à noite, que seria responsável por vigiar o cativeiro, e outros dois, de 56 e 49 anos, capturados anteriormente.

Em depoimento, um dos detidos disse que o desaparecimento, na verdade, se tratava de uma série de assassinatos realizados a mando de Marcos Antônio e Thiago, que visavam roubar das vítimas o valor da venda de uma casa da família: aproximadamente R$ 400 mil.

SEQUESTRO E EXTORSÃO

O preso também relatou que Renata Juliene Belchior e a filha dela, Gabriela Belchior, foram mantidas em um cativeiro por cerca de cinco dias. Nesse período, conforme a publicação, elas foram ameaçadas com uma arma de fogo.

O delegado responsável pelas investigações, Ricardo Viana, disse que as vítimas foram coagidas a entregar as senhas de aplicativos bancários aos criminosos, que teriam realizado transferências em dinheiro da conta delas com destino a outras supostamente ligadas a eles. Além disso, elas ainda teriam sido obrigadas a enviar mensagens a familiares em que informavam estarem bem.

Conforme o portal g1, na casa de um dos presos suspeito de envolvimento no caso, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, a Polícia achou R$ 14 mil em espécie. Já na conta de outro — Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos —, os investigadores encontraram R$ 40 mil. A Polícia Civil suspeita que esse dinheiro seja das vítimas.

Elizamar tinha uma quantia guardada em uma conta bancária e Cláudia Regina também teria vendido um imóvel, em dezembro de 2022, e possuía um valor significativo.

DESAPARECIMENTO E CORPOS CARBONIZADOS

O caso começou na quinta-feira (12) passada, quando Elizamar Silva e os três filhos sumiram. No dia seguinte ao desaparecimento, o veículo dela foi encontrado com quatro corpos dentro, próximo à cidade de Cristalina. A vítima é dona de um salão de beleza no Distrito Federal e havia desaparecido após sair em busca do marido, que estava na casa da sogra, no Itapoã.

Segundo o portal g1, a polícia científica confirmou que os cadáveres são da cabeleireira e as três crianças.

No último sábado (14), o veículo de Marcos Antônio foi achado queimado, em Unaí, Minas Gerais, e com dois corpos dentro dele. No dia seguinte, uma ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, registrando o desaparecimento do companheiro de Elizamar Silva, dos pais dele e da irmã.

