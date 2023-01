Pai e filho não estão envolvidos em chacina de família no DF, diz Polícia Civil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descartou o envolvimento do pai e do filho na chacina de uma família que estava em cativeiro. A tese perdeu força após agentes encontrarem um corpo do sexo masculino no local. No entanto, a dupla que antes era suspeita do crime ainda segue desaparecia.

O delegado do caso, Ricardo Viana, ressalta que agora a investigação envereda pela questão patrimonial, pelo interesse de pessoas em dinheiro da família.

"Agora, trabalhamos com a tese de que Gideon, Horácio e Fabrício se associaram, subtraindo valores da família e ceifando as vítimas uma a uma. Com a localização desse sétimo corpo a coautoria fica prejudicada. Os membros desaparecidos não praticaram o crime juntos e não estavam em conluio com as três pessoas presas", disse.

Sete corpos encontrados

O sétimo cadáver que estaria relacionado ao desaparecimento da família foi encontrado nesta quarta-feira (18), em um cativeiro em Planaltina. A investigação começou na última quinta-feira (12), quando Elizamar Silva e três filhos sumiram.

No dia seguinte ao desaparecimento, o veículo dela foi encontrado com quatro corpos dentro, próximo à cidade de Cristalina. A vítima é dona de um salão de beleza no Distrito Federal e desapareceu após sair em busca do marido, que estava na casa da sogra, no Itapoã.

Outros dois corpos foram encontrados em um carro que pertencia a Marcos Antônio, no sábado (14).