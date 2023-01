Advogado armamentista é baleado pela própria arma durante exame de ressonância magnética

O advogado armamentista Leandro Mathias de Novaes, de 40 anos, foi atingido por um disparo da própria arma, enquanto acompanhava a mãe em um procedimento de ressonância magnética, realizado na segunda-feira (16), em Jardim Paulista, região Central de São Paulo. O jurista, que compartilha vídeo com conteúdos pró-armas no TikTok, está internado em estado grave.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) explicou, em nota ao portal Uol, que o boletim de ocorrência detalha que o homem acompanhava a familiar durante a realização do exame, no Laboratório Cura. Na ocasião, "quando a máquina do procedimento foi acionada, o magnetismo puxou a arma que estava na cintura de Leandro", provocando o disparo do equipamento, que atingiu a região do abdômen dele.

O exame capta imagens de órgãos e tecidos a partir de um campo magnético. Devido a essa característica, não é recomendado o porte ou uso de objetos metálicos durante a realização do procedimento. O advogado foi alertado sobre os riscos oferecidos pelo equipamento.

"Antes de entrar no local, o homem assinou um termo de contraindicação de campo magnético para os acompanhantes. Ele foi socorrido ao Hospital São Luiz, onde permaneceu internado", disse a Pasta.

Ao verificarem o número da arma, as autoridades constataram que ela estava no nome da vítima, que possuía autorização para o porte.

"O caso foi registrado como disparo de arma de fogo pelo 14º DP [Distrito Policial], que requisitou perícia técnica ao IC [Instituto de Criminalística]." Um inquérito foi instaurado pelo 15º DP (Itaim Bibi), responsável pela região dos fatos. "Oitivas e diligências são realizadas para esclarecimento do caso", disse a SSP-SP ao portal.

Advogado está em estado grave

Um colaborador do escritório de advocacia de Leandro confirmou que ele sofreu um "acidente" e está internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Ele [Leandro] passou por um procedimento cirúrgico ontem e passará por uma nova cirurgia amanhã cedo, mas ele se encontra na UTI e o quadro clínico é grave", contou ao Uol.

Laboratório diz que orientou vítima sobre riscos

Ao portal, o Laboratório Cura lamentou o caso e confirmou que apenas o advogado se feriu na ocasião. Segundo a organização, a paciente e o acompanhante atingido pelo disparo estão "recebendo toda a assessoria e acompanhamento do CURA grupo", bem como está colaborando com as investigações.

"Reforçamos que todos os protocolos de prevenção de acidentes foram seguidos pelo time do CURA, como é de praxe em todas as unidades. Tanto a paciente como o acompanhante foram devidamente orientados quanto aos procedimentos para acesso à sala de exame e alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico. Ambos assinaram termo de ciência com relação a essa orientação", declarou a instituição.

O laboratório ainda destacou que Leandro, mesmo após a orientação, não mencionou que entrou na sala do exame portando a arma.

