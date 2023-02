Enfermeira tenta matar namorado após amarrá-lo em cama para fazer ato sexualmente 'diferente'

Uma enfermeira foi presa em Minas Gerais por tentar matar o namorado no município de Uberaba na última terça-feira (21). Ela amarrou o homem na cama com o pretexto de fazer um sexo "diferente", mas acabou questionando ele sobre uma suposta traição e começou as agressões.

Ela teria enforcado e agredido o homem com pedaços de madeira, que se desvencilhou das amarradas mas levou várias facadas. A vítima foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Já a agressora, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Mirante, onde tratou um ferimento na mão e outro no antebraço.

Entenda o caso

A mulher estava desconfiada de que o companheiro a traía, pois ele usa o carro dela para trabalha e o veículo tem rastreador. Ela percebeu que ele saiu de casa de madrugade e resolveu questioná-lo.

O casal está junto há dois anos, e a enfermeira trabalha em Bambuí, centro-oeste de MG, enquanto o namorado mora em Uberaba.