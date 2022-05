Elon Musk anuncia a Starlink, que pode conectar 19 mil escolas e monitorar a Amazônia

Em visita ao Brasil nesta sexta-feira (20), o bilionário Elon Musk anunciou pelo Twitter o lançamento de um programa de "conexão" internet via satélite para escolas isoladas e "monitoramento ambiental" da Amazônia.

"Super animado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e para o monitoramento ambiental da Amazônia", tuitou ele, antes de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Musk veio ao país a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O encontro entre o presidente e o empresário acontece em um evento num hotel de luxo em Porto Feliz, interior de São Paulo.

As informações divulgadas pelo bilionário ainda não foram confirmadas pelo governo federal. No entanto, Bolsonaro publicou as redes sociais e disse ter conversado com Musk para tratar sobre conectividade e proteção da Amazônia.

"Conversei há pouco com @elonmusk, que visita o Brasil a convite do Ministro @fabiofaria. Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil", escreveu o presidente, pelo Twitter.

Quem é Elon Musk

Homem mais rico do mundo, Elon Musk tem um patrimônio avaliado em US$ 273 bilhões (R$ 1,3 trilhão), segundo ranking da Bloomberg. Ele também é dono da empresa de transporte espacial SpaceX, que tem interesse no Brasil, e da Tesla, fabricante de carros elétricos.

Em abril, ele anunciou acordo para compra do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões (aproximadamente R$ 215 bilhões). O acordo, no entanto, está suspenso temporariamente.