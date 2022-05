Bilionário Elon Musk pousa no Brasil em avião próprio para encontro com Bolsonaro

O bilionário Elon Musk pousou ao Brasil nesta sexta-feira (20) para se reunir com o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro entre o presidente e o empresário deve ter cerca de 100 convidados em hotel de luxo em Porto Feliz

Segundo informações do G1, a aeronave do empresário pousou em um aeroporto privado de São Roque, cidade a cerca de 70 km de SP. Já o avião presidencial aterrissou no mesmo aeroporto em torno de 40 minutos depois.

A reunião contará com a participação de outros ministros e empresários. O almoço teria sido organizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Segundo o ministro das Comunicações, o objetivo do encontro com representantes do governo brasileiro é discutir "conectividade e proteção da Amazônia".

Quem é Elon Musk

Homem mais rico do mundo, Elon Musk tem um patrimônio avaliado em US$ 273 bilhões (R$ 1,3 trilhão), segundo ranking da Bloomberg. Ele também é dono da empresa de transporte espacial SpaceX, que tem interesse no Brasil, e da Tesla, fabricante de carros elétricos.

Em abril, ele anunciou acordo para compra do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões (aproximadamente R$ 215 bilhões). O acordo, no entanto, está suspenso temporariamente.

