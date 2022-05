Conheça o hotel de luxo onde ocorre o encontro de Elon Musk com Bolsonaro

O bilionário Elon Musk se encontra com o presidente Jair Bolsonaro e empresários nesta sexta-feira (20). O grupo escolheu um hotel de luxo para sediar a reunião. Localizado em Porto Feliz, Interior de São Paulo, o empreendimento tem diárias de quase R$ 3 mil.

O hotel Fasano Boa Vista fica a uma hora da capital paulista, segundo a própria empresa. Em atividade desde 2011, o imóvel fica a 50 quilômetros do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque, local onde Musk pousou, nesta manhã, com o próprio avião. As informações são do portal G1.

Conforme o site do empreendimento, há possibilidade de hospedagem somente a partir de domingo (22), com diária no valor de R$ 2.928. No entanto, não há mais acomodações disponíveis em 20 e 21 de maio. O hotel integra uma rede no setor, que ainda possui outras sete unidades.

Lençóis de algodão egípcio

Sobre as acomodações, um dos quartos, chamado "deluxe", é descrito como amplo, com 60m², varanda e vista panorâmica.

“As camas têm lençóis de algodão egípcio de 300 fios e travesseiros de pluma de ganso. Muitos dos apartamentos, contam também com acesso direto ao lago do hotel, facilitando um mergulho refrescante”, detalha o empreendimento. O hotel também tem suítes com dois quartos, com 120 ou 180 m².

Legenda: Nos quartos, as camas têm lençóis de algodão egípcio de 300 fios e travesseiros de pluma de ganso Foto: reprodução

Na área de lazer, os hóspedes podem desfrutar de piscinas com borda infinita, spa, espaço para golf, aulas de equitação, locais para eventos, piquenique, academia, além de equipamento para recarga de automóveis elétricos, entre outros.

Entre os 30 melhores do mundo

Uma revista norte-americana especializada em turismo, o hotel foi classificado como o 28º melhor do mundo, em setembro de 2021.

Legenda: Além a opção de 60m², o empreendimento ainda oferece suítes com dois quartos, com 120 ou 180 m² Foto: reprodução

O empreendimento também foi eleito o segundo melhor resort da América do Sul no mesmo ano pela publicação.

