Duas estrangeiras denunciam Thiago Brennand por violência sexual e abusos

Réu em nove processos por abusos cometidos contra mulheres, o empresário Thiago Brennand foi denunciado por mais duas pessoas, dessa vez estrangeiras da Europa, por violências cometidas por ele. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (9), elas contaram que também foram forçadas a se tatuar e que a vida delas era completamente controlada: "Assinatura ali para marcar território".

“Se eu falasse 'não', ele respondia dizendo que iria destruir minha vida, fazer dela um inferno. Eu me sentia um brinquedo na mão dele", relatou uma.

Em um dos casos, Brennand conheceu uma jovem enquanto ela ainda estava no ensino médio e a convenceu a se mudar com ele para São Paulo. As agressões foram corroboradas por uma ex-funcionária do empresário, que disse se lembrar bem do período que a europeia viveu com ele.

Uma delas contou que Thiago chegou a mostrá-la uma pasta com cerca de 10 fotos de mulheres que ele forçou a se tatuar com a assinatura dele ou as iniciais. Elas relataram ainda que foram impedidas de sair e até de escolher o que comer durante o período de cárcere.

Umas deles teve de pedir para a irmã comprar escondida uma passagem para a Europa até ela conseguir fugir para o aeroporto.

De acordo com o Fantástico, o caso de uma das mulheres, uma russa, é investigo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo. A outra denúncia está com o Ministério Público.

Preso

Acusado de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, ameaça, calúnia, injúria e difamação, o empresário Thiago Brennand está preso em uma cela individual no CDP de Pinheiros, em São Paulo.