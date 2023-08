Criança se pendura em elevador para salvar cachorra com coleira presa no teto: 'desespero'

Uma criança de 11 anos pulou e se pendurou na porta de um elevador para salvar sua cachorra que ficou com a coleira presa em um condomínio em Goiânia, capital de Goiás. O caso ocorreu na última quarta-feira (23), e neste domingo (27), o garoto contou ao g1 que sentiu medo pela cadela.

“Eu senti desespero. Muito desespero e medo. Não sei de onde tirei a coragem, eu fui no impulso", desabafa Thiago Magalhães.

Veja o vídeo do momento:

As imagens da câmera de segurança do elevador flagraram o momento em que a cachorra é puxada pela coleira até o teto do elevador. O menino se pendurou e só desceu quando conseguiu soltar a cadela.

O pai de Thiago, Rodrigo Magalhães, disse que nenhum dos dois se feriu, apesar do susto: "Fiquei muito assustado com o fato ocorrido e percebi que foi muito grave a situação e que poderia ter sido fatal tanto para a cachorrinha quanto para meu filho".