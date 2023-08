Babá presa em flagrante pela morte de bebê é solta ao pagar R$ 5 mil de fiança em Mato Grosso

Uma cuidadora, de 43 anos, foi presa em flagrante pelo óbito de um bebê de 7 meses, no interior do Mato Grosso, nesta quinta-feira (24). Após o pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil, a babá foi liberada pela Justiça no último sábado (26), conforme as informações do g1.

O caso aconteceu no distrito de Primaverinha, na cidade de Lucas do Rio Verde, distante 360 km da capital Cuiabá. Na quinta, o bebê havia sido levado para a casa da babá, sem nenhum tipo de machucado, e começou a passar mal por volta de 8h30.

Apenas às 11h foi solicitada ajuda médica e a vítima foi recebida numa unidade hospitalar de Lucas do Rio Verde, na sequência. Porém, às 12h o bebê teve a morte confirmada.

O médico responsável pelo atendimento identificou lesões no corpo da vítima e acionou uma equipe de polícia, que apurou a negligência da funcionária ao demorar a procurar assistência adequada.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já neste sábado, uma audiência de custódia foi aprovada pela Justiça em que ficou definido pagamento de fiança. A babá saiu da prisão R$ 5 mil.

Comportamentos estranhos

A Delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso informou ao g1 que a babá ficava com o bebê há 2 meses. Nesse período, a família notou alguns comportamentos estranhos ao buscar a vítima na casa da mulher, mas os detalhes não foram repassados.

No entanto, os pais nunca notaram algo que os fizessem tirar o bebê dos cuidados da babá. A Polícia ainda segue com as investigações e aguarda laudo com a causa da morte da criança.