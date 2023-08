Padre Júlio Lancellotti recebe bilhete com ameaça em SP: ‘Seu dia de reinado vai acabar’

O padre Júlio Lancellotti, reconhecido pelo trabalho com a população em situação de rua em São Paulo e por ser um defensor dos direitos humanos, informou no Twitter que encontrou um bilhete com uma ameaça na porta da Paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste da capital paulista na manhã deste domingo (27).

"Seu dia de reinado vai acabar, pode esperar", ameaça o autor do bilhete. O texto diz ainda que o padre é um "defensor dos direitos dos bandidos" e que ele "usa o povo" para se "favorecer", além de chamá-lo de "petista vagabundo".

O religioso também é integrante do conselho do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não tem envolvimento direto com o partido.

Câmera da igreja captou suspeito

Lancelotti informou ao g1 que entrou em contato com o secretário-executivo de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

Ele disse que câmeras de segurança registraram o momento que um suspeito deixa o bilhete na porta da igreja, no fim da tarde desse sábado (26). As imagens serão entregues às autoridades policiais, segundo o padre.