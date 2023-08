Jovem, filho de bombeiro, é atropelado enquanto ajudava vítima de capotamento em rodovia de Goiás

Augusto Mendes Gonçalves, de 20 anos, morreu atropelado após ajudar uma vítima de capotamento próxima do local de trabalho na cidade de Cromínia, em Goiás, neste sábado (26). Filho de um sargento do Corpo de Bombeiros, o jovem foi levado ao hospital, mas não resistiu. As informações são do Uol.

Augusto trabalhava como frentista de um posto de gasolina de onde viu um carro capotado na rodovia GO-040. Na ocasião, o motorista foi lançado para fora do veículo e o jovem foi à rodovia prestar socorro. Porém, outro veículo atropelou o rapaz e o condutor fugiu sem oferecer ajuda.

Também levada ao hospital, a vítima do capotamento não resistiu e perdeu a vida. A Polícia não divulgou a identidade desta pessoa. O caso segue em investigação.

Declaração da Prefeitura

Além do pai bombeiro, a mãe do jovem é servidora da Secretaria Municipal de Educação da Cromínia. A Prefeitura da cidade publicou uma nota em que lamenta a morte.

"Depois que as lágrimas secarem, o que vai restar serão as memórias felizes de quem partiu. Sei que neste momento a dor fala mais alto e estamos orando para que Deus conforte o coração de amigos e familiares. Nossos mais sinceros sentimentos", declarou.