Cozinheira que amputou pênis de marido é condenada a 4 anos e 8 meses de prisão

A cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, foi condenada a 4 anos e 8 meses de prisão após cortar o pênis do marido com uma navalha e jogar na privada, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos. Conforme o Globo, a sentença por "lesão corporal gravíssima" foi dada na quarta-feira (15).

O caso ocorreu no município de Atibaia, no Interior de São Paulo, no dia 22 de dezembro do ano passado. Inicialmente, a mulher foi indiciada por "tentativa de homicídio", mas o Ministério Público mudou para "lesão corporal gravíssima".

A Justiça aumentou o tempo de prisão por agravantes como o motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa de Gilberto. Mesmo com a baixa pena, a advogada Tassia Mafra deve recorrer da sentença, por entender que Daiane agiu sob forte emoção, buscando retirar a cliente logo da cadeia.

“Vou recorrer porque não foi reconhecido que a minha cliente agiu sob violenta emoção. Também vou insistir na aplicação do regime semiaberto conforme previsão legal. De todo modo, foi um excelente resultado. A pena foi justa”. Tassia Mafra Advogada

Relembre o caso

O crime ocorreu na madrugada do dia 22 de dezembro. A mulher afirmou que descobriu que o marido a traiu com uma adolescente de 15 anos, sobrinha dele.

Como vingança, ela decidiu cortar o pênis do companheiro. A mulher amarrou as mãos da vítima durante uma relação sexual e arrancou o órgão com uma navalha. Ela teria ainda tirado uma foto do órgão, jogado na privada e dado descarga.

Após cortar o pênis do marido, a própria mulher se apresentou na delegacia. “Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse ela ao agente, segundo reportado pelo portal g1.

Inicialmente, Gilberto alegou ser vítima de tentativa de homicídio e dizia que não perdoaria Daiane, mas mudou de ideia depois de um tempo, após receber alta hospitalar e iniciar a recuperação em casa.

“Hoje, vou te dizer o que se passa no meu coração. Quero que você saia daí o quanto antes para cuidar dos seus filhos e de mim. Estou contando os dias para você voltar para casa. No dia em que a Justiça te libertar, saiba que estarei no portão te esperando com os braços abertos”, escreveu em carta enviada a ela. Ainda na correspondência, ele apontou ter ganhado uma prótese peniana de um médico, que deve ser implantada em breve.