Constantino e Paulo Figueiredo são afastados da Jovem Pan, após investigação do MPF

Os comentaristas Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Zoe Martinez foram afastados da Jovem Pan, depois que o Ministério Público Federal (MPF) iniciou uma investigação sobre a conduta da emissora. As informações são do Splash, do Uol.

O objetivo da apuração promovida pela pasta é analisar a disseminação de informações falsas sobre as instituições públicas do Brasil, e como elas podem ter incentivado as ações terroristas em Brasília, no último domingo (8).

COMENTÁRIOS INVESTIGADOS

No caso de Constantino, a investigação analisará um comentário feito pelo escritor em 22 de dezembro, quando o mesmo afirmou que os resultados das eleições brasileiras seriam frutos de um “malabarismo do Supremo”.

Já Zoe Martinez será avaliada por fala feita durante uma participação na emissora, no dia 21 de dezembro, em que a comentarista defendeu que as Forças Armadas deveriam destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Paulo Figueiredo, por sua vez, tentou validar os atos de vandalismo ao dizer que as pessoas estariam revoltadas com a forma como o processo eleitoral foi conduzido.

PRONUNCIAMENTO DO MPF

Em nota, divulgada na terça-feira (9), a Procuradoria informou que a Jovem Pan tem difundido notícias falsas e discursos que vão contra a ordem institucional, citando, precisamente, a transmissão feita durante a invasão ao Palácio do Planalto, e nos prédios do STF e do Congresso Nacional.

MUDANÇAS NA EMISSORA

Após os últimos desdobramentos, o gerenciamento da Joven Pan sofreu mudanças: o presidente Antônio Augusto Amaral, conhecido como Tutinha, renunciou ao cargo, que foi preenchido por Roberto Araújo, anteriormente CEO do veículo de comunicação. O ex-presidente, no entanto, segue como acionista majoritário do empreendimento.