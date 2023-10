Conheça Luna, menina brasileira que nasceu com 'nevo' no rosto e já passou por 6 cirurgias

A história de Luna Fenner foi destaque no programa "Fantástico", exibido nesse domingo (1º). Aos quatro anos, a menina sofre discriminação por ter uma marca no rosto e está passando por procedimentos cirúrgicos na Rússia para remoção do chamado "nevo".

A mãe dela, Carol Fenner, contou que foi um choque ver a filha com a marca ao nascer. "Eu falei, 'que que é isso?', perguntei pro médico. Aí todo mundo olhando pro rosto da Luna. Eu achei que era sujeira. Então eu falava: limpa o rosto dela. E o médico olhava e falou assim: 'não, mamãe, eu acho que é uma mancha", relatou.

Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), as pintas ou nevos melanocíticos são lesões planas ou elevadas, cuja coloração pode variar da cor da pele ao negro. Podem ser congênitos, quando presentes ao nascimento, ou adquiridos, quando surgem após o nascimento. Algumas pintas podem apresentar pelos. Geralmente, as pintas começam a aparecer na infância. Tendem a aumentar em quantidade até a meia idade, quando podem diminuir. Predisposição genética e exposição ao sol são os fatores que fazem com que algumas pessoas tenham mais pintas do que outras. As pintas que forem “suspeitas”, ou seja, que têm potencial de ser um câncer de pele, devem ser removidas com uma pequena cirurgia realizada em consultório. Primeiramente é feita uma anestesia local e então, com um bisturi, o dermatologista retira a pinta e envia para exame anátomo-patológico. Em geral, permanece uma minúscula cicatriz no local.

A mãe lembra que a primeira situação de preconceito aconteceu quando Luna ainda era um bebê. "Uma senhora dentro da igreja chamou ela de monstro. Naquele dia a gente falou: 'a gente vai fazer a cirurgia'. Não importa o que que tão falando, se precisa, não precisa... A gente vai fazer porque ela vai passar por isso o resto da vida", lembrou a mãe.

Legenda: Luna ao lado da mãe Foto: Reprodução/Instagram

Conforme matéria do "Fantástico", a marca diagnosticada na menina, o nevo, geralmente é inofensivo. No entanto, devido ao tamanho, havia um risco aumentado de que ele fosse um melanoma, um tipo de câncer de pele.

Por isso, a família, que vive nos Estados Unidos, começou a procurar opções de cirurgia. O primeiro médico a aparecer foi um norte-americano, que cobrou 450 mil dólares — na cotação atual, R$ 2,26 milhões —, e disse que a família precisaria pagar até o fim daquele mês.

Foi então que os pais decidiram apelar à rádio, TV e internet, e tiveram a ideia de vender bonecas que também tinham uma mancha no rosto, a fim de arrecadar dinheiro. A ideia foi um sucesso duplo. Tanto pela arrecadação, como por enfim encontrar o profissional que ajudaria Luna.

Meses depois, a família desembarcou pela primeira vez na cidade de Krasnodar, no interior da Rússia. Luna já passou por seis cirurgias para tirar a marca. E se tornou conhecida entre os russos.

Ainda falta uma última operação para Luna, que está atrasada por causa da guerra da Ucrânia, que deixou a situação complicada na região, com perigo para a família.

Luna deve, também, passar por outras cirurgias plásticas no Brasil para tirar o aspecto de queimadura do rosto.