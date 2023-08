Como é subir no braço do Cristo Redentor? Jovem viraliza no TikTok após realizar visita

Com imagens de tirar o fôlego, o vídeo de uma jovem “dando bom dia” para a cidade do Rio de Janeiro diretamente dos braços do Cristo Redentor viralizou nas redes sociais, nessa quinta-feira (3). Apesar de ser o sonho de muitos, realizar o feito não é tão acessível quanto parece e exige autorização especial.

Na publicação, a jovem aparece na parte de dentro da estátua, antes de sair por uma abertura e dar de cara com a vista paradisíaca da cidade maravilhosa. Como legenda da postagem, ela escreveu: “Subi nos braços do maior! Tô muito feliz!”, diz a usuária Luiza Sales.

A experiência rendeu mais de 260 mil curtidas e animou os seguidores do perfil, que pediram à menina que detalhasse o passeio. As solicitações foram atendidos em outra postagem, em formato de “vlog”.

“A gente teve que subir nessas escadas [de manutenção] porque, para subir no Cristo, ele tem que estar em manutenção. […] Chega uma parte que você tem que engatinhar e ‘botar’ o corpo para fora. Nessa hora, eu já tava para morrer, mas foi muito incrível poder ver essa vista”, narrou.

COMO SUBIR NO CRISTO REDENTOR?

Vivida anteriormente por famosos como Charlie Grant e Tiago Abravanel, a aventura desperta a atenção de muitas pessoas, mas não é acessível para qualquer um. De acordo com a dona do vídeo viral, o passeio, apesar de gratuito, não é aberto ao público.

“Não tem essa de pagar R$ 1 mil, não tem isso. Infelizmente, só dá para subir quem é convidado mesmo, e, graças a Deus, eu tive essa oportunidade incrível”, finalizou.